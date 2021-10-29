TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Erzurumspor evinde Balıkesirspor'u konuk edecek. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internette Erzurumspor - Balıkesirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

ERZURUMSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Erzurumspor - Balıkesirspor maçı 31 Ekim 2021 Pazar bugün oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği, Erzurum'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Erzurumspor - Balıkesirspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

ERZURUMSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Erzurumspor - Balıkesirspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor'u izlemek için Erzurumspor - Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Cemal Alpay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alpaslan Şen görev alacak.