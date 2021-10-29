TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Erzurumspor evinde Balıkesirspor'u konuk edecek. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Erzurumspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ERZURUMSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor - Balıkesirspor maçı 31 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği bu zorlu müsabaka Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

ERZURUMSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor - Balıkesirspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Cemal Alpay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alpaslan Şen görev alacak.