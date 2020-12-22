Bilim Kurulu toplantısı bugün var mı? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?Mustafa Cengiz yanıtladı: Falcao gidecek mi, kalacak mı?Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren yardım müjdesinde detaylar belli oldu!VGM yükseköğretim üniversite burs sonuçları 2020: VGM burs sonuçları saat kaçta açıklanır?Zerrin Tekindor kanguru besledi!25 Aralık ŞOK aktüel 2020 kataloğu | Yılbaşına özel hafta sonu fırsatlarını kaçırmayın!Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi, neden ertelendi? Bugün neden yok? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca o saatte son durumu açıklayacakEşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın hayatına 2 hafta ara verecek! EDHO yeni bölüm ne zaman?Koronavirüs Nazi uygulamasını geri getirdi! Ölüler krematoryumlarda yakılıyor
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Erzurumspor-Denizlispor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS LİNKİ

Erzurumspor-Denizlispor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS LİNKİ

Süper Lig'de hafta içi oynanacak olan 14. hafta maçları arasında Erzurumspor ve Denizlispor maçı bulunuyor. Peki, Erzurumspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Erzurumspor-Denizlispor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS LİNKİ

Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçlar arasında bulunan Erzurumspor-Denizlispor maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, Hüseyin Çimşir ile anlaştıktan sonra 4'de 0 yapan Erzurumspor, yollarını ayırdı ve Hikmet Karaman ile 1.5 yıllığına anlaştı. Deneyimli teknik adam, takımının başında ilk maçına Denizlispor karşısında çıkacak. Denizlispor'da ise geçtiğimiz takımın yeni hocası Yalçın Koşukavak ve öğrencileri, lider Alanyaspor'u devirmeyi başardı. Ligde, son iki sırada bulunan iki takımın puanları da birbirine eşit. Düşme hattından kurtulmak için mutlak galibiyet arayacak olan Erzurumspor ve Denizlispor'un mücadelesi, futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Peki, Erzurumspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ERZURUMSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. 23 Aralık Çarşamba günü oynanacak mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Erzurumspor-Denizlispor maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Çarşamba günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

BB Erzurumspor XI: Kayacan, Hasan, Osman, Sadiku, Kaan, Murat Uçar, Donald, Obertan, İbrahim Akdağ, Ibrahim Sissoko, Gomes

Denizlispor XI: Cenk, Tiago Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Sagal, Aissati, Recep Niyaz, Sacko, Rodallega

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

  • BB Erzurumspor ile Denizlispor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak. İki ekibin 2017/18 1. Lig sezonundaki iki karşılaşmasında ev sahipleri birer galibiyet almıştı (BB Erzurumspor 4-1 Denizlispor & Denizlispor 2-1 BB Erzurumspor).
  • Evinde yedi maçtır kazanamayan BB Erzurumspor (3B 4M), Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
  • Süper Lig'de oynadığı son 12 dış saha maçında da gol yiyen Denizlispor (toplam 25 gol) hem ligde devam eden en uzun serinin sahibi, hem de 2006'dan (16 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.
  • Bu sezon Süper Lig'de en az maçın açılış golünü atan takım Denizlispor (2); BB Erzurumspor ise en fazla karşılaşmada ilk golü yiyen ekip konumunda (9).
  • Süper Lig'de dört maçtır gol atamayan ve son dokuz karşılaşmada da gol yiyen BB Erzurumspor (toplam 21 gol), iki alanda da devam eden en uzun serilerin sahibi konumunda.
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ