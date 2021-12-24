Erzurumspor – Denizlispor maçı canlı izle | Erzurumspor – Denizlispor TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1. Lig’in 19.haftasında Erzurumspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Erzurumspor – Denizlispor maçı canlı izle | Erzurumspor – Denizlispor TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta başladı. Bu kapsamda Erzurumspor ile Denizlispor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Erzurumspor – Denizlispor canlı izle | Erzurumspor – Denizlispor TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.
ERZURUMSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Erzurumspor ile Denizlispor arasında oynanan maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Erzurum Karabekir Stadyumu’nda saat 13.30'da başladı.
Zorlu maçı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu’nun yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Özcan Sultanoğlu yapacak.
ERZURUMSPOR – DENİZLİSPOR CANLI İZLE
ERZURUMSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Erzurumspor ile Denizlispor arasındaki mücadele BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli, TRT Spor’dan şifresiz olarak izlenebilecek.
Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ERZURUMSPOR – DENİZLİSPOR TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11
ERZURUMSPOR İLK 11
1. MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ
35. ORHAN OVACIKLI
4. AYKUT DEMİR
6. GÖKHAN KARDEŞ
3. UFUK BUDAK
55. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA
11. ARVYDAS NOVIKOVAS
9. HEROLIND SHALA
27. MARTIN HASEK
7. EMİRCAN ALTINTAŞ
25. AARON SAMUEL OLANARE
Yedekler
29. JAKUB SZUMSKI
13. RIDVAN OĞUZHAN YAĞCI
88. FIRAT ŞAŞİ
40. EYÜP OSKAN
53. MUCAHİT ALBAYRAK
19. YUSUF KOÇ
14. ALİCAN ÖZFESLİ
10. AHMET CANBAZ
17. MİKHAİL KENRO ROSHEUVEL
61. OLTAN KARAKULLUKÇU
Teknik Sorumlu
ERKAN SÖZERİ
DENİZLİSPOR İLK 11
1. HÜSEYİN ALTINTAŞ
3. HAKAN ÇİNEMRE
7. VETON TUSHA
9. MUSTAFA ÇEÇENOĞLU
22. LEO SCHWECHLEN
23. BÜNYAMİN BALAT
26. GÖKHAN SÜZEN
27. EMRE SAĞLIK
30. BRAHİM DARRİ
63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE
Yedekler
20. ABDULKADİR SÜNGER
5. ASIM HAMZAÇEBİ
10. ÖZER ÖZDEMİR
14. BEKİR TURAÇ BÖKE
19. ERDAL AKDARI
29. İLHAN DEPE
41. MUHAMMET ÖZKAL
76. BURAK GÜMÜŞTAŞ
Teknik Sorumlu
FATİH TEKKE