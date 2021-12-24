Erzurumspor – Denizlispor maçı canlı izle | Erzurumspor – Denizlispor TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta başladı. Bu kapsamda Erzurumspor ile Denizlispor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Erzurumspor – Denizlispor canlı izle | Erzurumspor – Denizlispor TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

ERZURUMSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Erzurumspor ile Denizlispor arasında oynanan maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Erzurum Karabekir Stadyumu’nda saat 13.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu’nun yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Özcan Sultanoğlu yapacak.

ERZURUMSPOR – DENİZLİSPOR CANLI İZLE

ERZURUMSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Erzurumspor ile Denizlispor arasındaki mücadele BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli, TRT Spor’dan şifresiz olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ERZURUMSPOR – DENİZLİSPOR TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11

ERZURUMSPOR İLK 11

1. MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ

35. ORHAN OVACIKLI

4. AYKUT DEMİR

6. GÖKHAN KARDEŞ

3. UFUK BUDAK

55. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA

11. ARVYDAS NOVIKOVAS

9. HEROLIND SHALA

27. MARTIN HASEK

7. EMİRCAN ALTINTAŞ

25. AARON SAMUEL OLANARE

Yedekler

29. JAKUB SZUMSKI

13. RIDVAN OĞUZHAN YAĞCI

88. FIRAT ŞAŞİ

40. EYÜP OSKAN

53. MUCAHİT ALBAYRAK

19. YUSUF KOÇ

14. ALİCAN ÖZFESLİ

10. AHMET CANBAZ

17. MİKHAİL KENRO ROSHEUVEL

61. OLTAN KARAKULLUKÇU

Teknik Sorumlu

ERKAN SÖZERİ

DENİZLİSPOR İLK 11

1. HÜSEYİN ALTINTAŞ

3. HAKAN ÇİNEMRE

7. VETON TUSHA

9. MUSTAFA ÇEÇENOĞLU

22. LEO SCHWECHLEN

23. BÜNYAMİN BALAT

26. GÖKHAN SÜZEN

27. EMRE SAĞLIK

30. BRAHİM DARRİ

63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE

Yedekler

20. ABDULKADİR SÜNGER

5. ASIM HAMZAÇEBİ

10. ÖZER ÖZDEMİR

14. BEKİR TURAÇ BÖKE

19. ERDAL AKDARI

29. İLHAN DEPE

41. MUHAMMET ÖZKAL

76. BURAK GÜMÜŞTAŞ

Teknik Sorumlu

FATİH TEKKE