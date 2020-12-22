Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçlar arasında bulunan Erzurumspor-Denizlispor maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, Hüseyin Çimşir ile anlaştıktan sonra 4'de 0 yapan Erzurumspor, yollarını ayırdı ve Hikmet Karaman ile 1.5 yıllığına anlaştı. Deneyimli teknik adam, takımının başında ilk maçına Denizlispor karşısında çıkacak. Denizlispor'da ise geçtiğimiz takımın yeni hocası Yalçın Koşukavak ve öğrencileri, lider Alanyaspor'u devirmeyi başardı. Ligde, son iki sırada bulunan iki takımın puanları da birbirine eşit. Düşme hattından kurtulmak için mutlak galibiyet arayacak olan Erzurumspor ve Denizlispor'un mücadelesi, futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Peki, Erzurumspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ERZURUMSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. 23 Aralık Çarşamba günü oynanacak mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Erzurumspor-Denizlispor maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Çarşamba günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ