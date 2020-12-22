Erzurumspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de hafta içi oynanacak olan 14. hafta maçları arasında Erzurumspor ve Denizlispor maçı bulunuyor. Peki, Erzurumspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçlar arasında bulunan Erzurumspor-Denizlispor maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, Hüseyin Çimşir ile anlaştıktan sonra 4'de 0 yapan Erzurumspor, yollarını ayırdı ve Hikmet Karaman ile 1.5 yıllığına anlaştı. Deneyimli teknik adam, takımının başında ilk maçına Denizlispor karşısında çıkacak. Denizlispor'da ise geçtiğimiz takımın yeni hocası Yalçın Koşukavak ve öğrencileri, lider Alanyaspor'u devirmeyi başardı. Ligde, son iki sırada bulunan iki takımın puanları da birbirine eşit. Düşme hattından kurtulmak için mutlak galibiyet arayacak olan Erzurumspor ve Denizlispor'un mücadelesi, futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Peki, Erzurumspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
ERZURUMSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. 23 Aralık Çarşamba günü oynanacak mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Erzurumspor-Denizlispor maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Çarşamba günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den takip edebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- BB Erzurumspor ile Denizlispor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak. İki ekibin 2017/18 1. Lig sezonundaki iki karşılaşmasında ev sahipleri birer galibiyet almıştı (BB Erzurumspor 4-1 Denizlispor & Denizlispor 2-1 BB Erzurumspor).
- Evinde yedi maçtır kazanamayan BB Erzurumspor (3B 4M), Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
- Süper Lig'de oynadığı son 12 dış saha maçında da gol yiyen Denizlispor (toplam 25 gol) hem ligde devam eden en uzun serinin sahibi, hem de 2006'dan (16 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.
- Bu sezon Süper Lig'de en az maçın açılış golünü atan takım Denizlispor (2); BB Erzurumspor ise en fazla karşılaşmada ilk golü yiyen ekip konumunda (9).
- Süper Lig'de dört maçtır gol atamayan ve son dokuz karşılaşmada da gol yiyen BB Erzurumspor (toplam 21 gol), iki alanda da devam eden en uzun serilerin sahibi konumunda.