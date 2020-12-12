Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de, heyecan 12. hafta ile devam ediyor. Yine birbirinden heyecanlı ve zorlu karşılaşmanın bulunduğu haftada Erzurumspor ile Gençlerbirliği karşılaşacak. Bu maç öncesi tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, ligde 11 maça çıkan Erzurumspor 9 puan toplayarak ligin 18. sırasında yerini aldı. Gençlerbirliği ise 10 maçta 18 puan ile 19. sırada bulunuyor. Peki, Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı, 13 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma, Alper Ulusoy tarafından yönetilecek. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Bozbey üstlenecek. Zorlu mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. İki takımın mücadelesi, Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izlenebilir.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ