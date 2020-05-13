Erzurumspor için kulüplerin geçmiş olsun mesajları

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanı olmak üzere toplamda 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtirken şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

BB Erzurumspor'un açıklamasının ardından kulüplerden geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Erzusumspor için yapılan geçmiş olsun mesajları şöyle:

TRABZONSPOR

"Sevgili Erzurumspor camiası, bazı futbolcu ve çalışanlarınızın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

FENERBAHÇE

"Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

BEŞİKTAŞ

"Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

ANTALYASPOR

''Erzurumspor'da Covid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.''

ALANYASPOR

''Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.''

GAZİANTEP FK

''Erzurumspor camiasında Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.''

İSTANBULSPOR

''Bazı futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendiğimiz @Erzurumspor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede güzel haberlerini almayı ümit ediyoruz.''

BURSASPOR

''Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.''

Kaynak: DHA