Erzurumspor, kar yağışı altında antrenmanlara başladı

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından ilk antrenmanını kar yağışı altında yaptı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde bir araya gelen mavi-beyazlı ekipte bazı futbolcular, maskeli bir şekilde idmana çıktı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, TFF tarafından hazırlanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki uygulamalara bağlı kalarak, bugün 3 grup halinde, kar yağışı altında lige verilen aranın ardından ilk antrenmanını gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.





Kaynak: AA