UEFA Uluslar Ligi maçlarının oynadığı haftada Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Erzurumspor ve Trabzonspor hazırlık maçında karşılaşıyor. Bordo-mavililerde milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra Edgar, Plaza ve Abdulkadir Parmak bugün Erzurum maçının kadrosunda yer almıyor. 3 oyuncunun da hafif sakatlılarının devam ettiği, Başakşehir mücadelesinde oynamalarına engel bir durumun bulunmadığı öğrenildi. Peki, BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

BB Erzurumspor ve Trabzonspor arasında oynanacak hazırlık maçı, Kazım Karabekir stadyumunda bugün saat 16.00'da başlayacak. Trabzonspor'un Erzurumspor maçı kafilesi şöyle:

Ahmet Can Kaplan, Benık Afobe, Bilal Başacıkoğlu, Erce Kardeşler, Faruk Can Genç, Flavıo, Foussenı Dıabate, Gaston Campı, Joao Pereıra, Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Baykuş, Lewıs Baker, Marlon Xavıer, Safa Kınalı, Salih Kavrazlı, Süleyman Cebeci, Vıtor Hugo, Yusuf Sarı

HANGİ KANALDA?

Erzurumspor ve Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı bugün saat 16.00'da A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.