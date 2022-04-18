Erzurumspor- Tuzlaspor maçı canlı izle | Erzurumspor- Tuzlaspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 33. hafta maçında B.B. Erzurumspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Erzurumspor- Tuzlaspor maçı canlı izle | Erzurumspor- Tuzlaspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda B.B. Erzurumspor ile Tuzlaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Erzurumspor- Tuzlaspor maçı canlı izle | Erzurumspor- Tuzlaspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...
ERZURUMSPOR– TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında B.B. Erzurumspor ile Tuzlaspor arasındaki maç, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele hakem Alper Akarsu yönetiyor. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mehmet Şengül yapıyor.
ERZURUMSPOR– TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE
ERZURUMSPOR- TUZLASPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında B.B. Erzurumspor ile Tuzlaspor arasındaki maç, TRT Avaz kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.
Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ERZURUMSPOR- TUZLASPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ERZURUMSPOR İLK 11
1. MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ
8. SÜLEYMAN KOÇ
35. ORHAN OVACIKLI
22. MUSTAFA YUMLU
6. GÖKHAN KARDEŞ
53. MUCAHİT ALBAYRAK
27. MARTIN HASEK
39. EREN TOZLU
55. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA
25. AARON SAMUEL OLANARE
7. EMİRCAN ALTINTAŞ
TUZLASPOR İLK 11
25. EMRE KOYUNCU
94. MUSTAFA EMRE CAN
4. İSMAİL KONUK
90. VEACESLAV POSMAC
87. FERHAT ÖZTORUN
14. LAMINE DIACK
5. RAJKO ROTMAN
93. KADEEM RAYMOND MATHURIN HARRIS
30. ÇEKDAR ORHAN
7. AHMET YAZAR
15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH