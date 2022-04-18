Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda B.B. Erzurumspor ile Tuzlaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Erzurumspor- Tuzlaspor maçı canlı izle | Erzurumspor- Tuzlaspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...

ERZURUMSPOR– TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında B.B. Erzurumspor ile Tuzlaspor arasındaki maç, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele hakem Alper Akarsu yönetiyor. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mehmet Şengül yapıyor.

ERZURUMSPOR– TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

ERZURUMSPOR- TUZLASPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında B.B. Erzurumspor ile Tuzlaspor arasındaki maç, TRT Avaz kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ERZURUMSPOR- TUZLASPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ERZURUMSPOR İLK 11

1. MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ

8. SÜLEYMAN KOÇ

35. ORHAN OVACIKLI

22. MUSTAFA YUMLU

6. GÖKHAN KARDEŞ

53. MUCAHİT ALBAYRAK

27. MARTIN HASEK

39. EREN TOZLU

55. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA

25. AARON SAMUEL OLANARE

7. EMİRCAN ALTINTAŞ

TUZLASPOR İLK 11

25. EMRE KOYUNCU

94. MUSTAFA EMRE CAN

4. İSMAİL KONUK

90. VEACESLAV POSMAC

87. FERHAT ÖZTORUN

14. LAMINE DIACK

5. RAJKO ROTMAN

93. KADEEM RAYMOND MATHURIN HARRIS

30. ÇEKDAR ORHAN

7. AHMET YAZAR

15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH