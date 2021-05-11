Erzurumspor ve Ankaragücü bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda etti
Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü'nün küme düşmesi kesinleşti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü alınan sonuçların ardından Süper Lig'e veda etti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ankaragücü, Denizlispor'un ardından küme düşen ikinci ve üçüncü takımlar oldu.
Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Peş peşe gollerin olduğu maçta Gençlerbirliği, 3-2 yenik duruma düşmesine karşın sahadan 5-3 galip ayrıldı ve çok kritik bir 3 puan kazandı.
Bir diğer küme düşme adayı Erzurumspor ise 2-0 yenik duruma düştüğü Alanyaspor karşısında 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet alsa da küme düşmekten kurtulamadı.
Ankaragücü ise Kasımpaşa deplasmanından istediğini alamadı ve sahadan 3-1 yenik ayrılarak Erzurumspor'la birlikte Süper Lig'e veda ettiler.
İşte Süper Lig'de oynanan tüm maçların sonuçları ve puan durumu;
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Hatayspor
Gaziantep FK 4 - 5 Çaykur Rizespor
Kasımpaşa 3 - 1 Ankaragücü
Gençlerbirliği 5 - 3 Göztepe
Alanyaspor 2 - 3 Erzurumspor
Başakşehir 0 - 0 Kayserispor