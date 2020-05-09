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  3. Erzurumspor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testi negatif çıktı

Erzurumspor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testi negatif çıktı

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik ekip ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "8 Mayıs Cuma günü takımımızın toplanmasının...

Erzurumspor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testi negatif çıktı

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik ekip ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"8 Mayıs Cuma günü takımımızın toplanmasının ardından teknik heyetimiz, futbolcularımız ve kulüp personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif olarak tespit edilmiştir. Takımımız bugün gruplar halinde antrenmanlara başlayacak."

Kaynak: AA




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