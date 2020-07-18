Erzurumsporlu taraftarlar takımlarının kritik maçını şehir meydanındaki dev ekrandan izledi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da vatandaşlar, TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdiği Cesar Grup Ümraniyespor maçını Havuzbaşı Kent Meydanı'na kurulan dev ekrandan izledi.

Büyükşehir Belediyesince Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'na maçı izlemek isteyen taraftarlar için dev ekran kurulup sandalyeler yerleştirildi. Meydanda ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde polislerce bariyerler kurulup taraftarların maçı sosyal mesafe kuralına uyarak izlemesi sağlandı.

Maçın başlama düdüğü öncesi meydanı dolduran taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği Cesar Grup Ümraniyespor maçını dev ekrandan izlemeye başladı.

Yine belediye görevlilerince mavi-beyazlı renklerle süslenen meydanda toplanan vatandaşlar zaman zaman takımları lehine tezahürat yaptı.

Vatandaşlar ve taraftarlar maç aralarında ve 2-0 Erzurumspor'un üstünlüğü ile sona eren ilk yarı sonrası davul zurna eşliğinde halaylar çekip oyunlarl oynayıp takıma destek vererek sevinç gösterisi yapı.

Ellerinde Erzurumspor bayraklarıyla meydana gelen yüzlerce taraftar, sosyal mesafe kurallarına uyarak maske takmayı da ihmal etmedi.

Öte yandan bazı taraftarlar da kent genelinde araçlarını Erzurumspor bayraklarıyla süsleyerek şehir turu attı.

Maç sırasında meydanda vefat eden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'in türküleri seslendirildi.

Erzurumspor, halen süren söz konusu maçtan galip ayrılması halinde Süper Lig'e doğrudan çıkacak.

Kaynak: AA