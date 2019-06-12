Erzurum'un 9 ürünü coğrafi işaret alırken, 7 ürünü de tescil bekliyor. TÜRKPATENT verilerine göre, Coğrafi işaret alan ürünlerin 7'sini gıda ürünleri oluşturuyor. Tescil bekleyen ürünlerin de 7'si gıda ürünü.

TÜRKPATENT VERİLERİ

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre Erzurum ait 9 ürün coğrafi işarete sahip bulunuyor. Bu ürünler, Erzurum Civil Peyniri, Erzurum Ehram Dokuma Kumaşı, Erzurum Kadayıf Dolması, Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir), Erzurum Su Böreği, İspir Kuru Fasulyesi, Karnavas Dut Pekmezi, Oltu Cağ Kebabı ve Oltu Taşı olarak sıralanıyor.

BAŞVURU AŞAMASINDAKİ ÜRÜNLER

TÜRKPATENT açıklamasına göre Erzurum'dan 7 ürün coğrafi işaret tescili bekliyor. Başvurusu yapılan ürünlerin 6'sı İspir ilçesine ait bulunuyor. Başvuru aşamasındaki ürünler arasında; Haris Eriği Dolması, İspir Balı, İspir Gobdini, İspir Kaymağı, İspir Kuru Peyniri, İspir Kurun Peyniri ve Narman Şeker Fasulyesi yer alıyor.

Kaynak: İHA