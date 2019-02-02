Erzurum’un bölge nüfus payı yüzde 12.50 oldu

Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında nüfus payı yüzde 12.50 olarak hesaplandı. İlin bölge nüfus payı 2012 yılında yüzde 13.1, 2013 yılında yüzde 12.98, 2014 yılında yüzde 12.8, 2015'de yüzde 12.8, 2016 yılında 12.83, 2017 yılında yüzde 12.75 olmuştu. Erzurum nüfus sayısı bakımından bölge illeri sıralamasında Van ve Malatya'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

BÖLGE NÜFUSU 97 BİN 690 KİŞİ ARTTI

Doğu Anadolu Bölgesinde nüfus artışı görüldü. 14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi nüfusu 2014 yılına göre 2015'te 13 bin 996 kişi artarak, binde 2,36'lık artışla 5 milyon 927 bin 630'dan 5 milyon 941 bin 626'ya, 2016'da 2 bin 836 kişi azalarak 5 milyon 941 bin 626'dan 5 milyon 938 bin 790'a gerilerken, 2017 yılında 23 bin 876 kişi artarak 5 milyon 938 bin 790'dan 5 milyon 962 bin 666'ya, 2018 yılında da 6 milyon 43 bin 83'ten 6 milyon 140 bin 773'e yükseldi.

ERZURUM'UN 2007-2018 ARALIĞINDA BÖLGE PAYI

Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi nüfus toplamındaki payı 2007 yılında yüzde 13.78, 2008 yılında yüzde 13.49, 2009 yılında yüzde 13.43, 2010 yılında yüzde 13.31, 2011 yılında yüzde 13.3, 2012 yılında yüzde 13.1, 2013 yılında yüzde 12.9, 2014 yılında yüzde 12.87, 2015 yılında 12,83, 2016 yılında yüzde 12.8, 2017 yılında yüzde 12.75, 2018 yılında ise yüzde 12.50 olarak bildirildi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÜLKE NÜFUS PAYI

Doğu Anadolu'nun ülke nüfus payı ise yüzde 7.48 olarak açıklandı. Bölgenin 2007 yılında 5 milyon 694 bin 582 olan nüfusu, 2008 yılında 5 milyon 744 bin 243'e, 2009 yılında 5 milyon 761 bin 752'ye, 2010 yılında 5 milyon 775 bin 225'e, 2011 yılında 5 milyon 863 bin 508'e, 2012 yılında 5 milyon 906 bin 680'e yükseldi. 2013 yılında ise 5 milyon 906 bin 564'e indi. Bölge nüfusu 2014'te 5 milyon 927 bin 630, 2015'de de 5 milyon 941 bin 626, 2016 yılında 5 milyon 938 bin 790, 2017'de 6 milyon 43 bin 83, 2018 yılında ise 6 milyon 140 bin 773 oldu.

BÖLGE İLLERİ NÜFUS ARTIŞ HIZLARI

Bölge illeri içinde nüfus artış hızının en yüksek olduğu il binde 66.8'lik artışla Tunceli oldu. 2017 yılına göre 208 yılında nüfus artış hızı binde olarak Ağrı'da 6.3, Bingöl'de 28.3, Bitlis'te 22.9, Elazığ'da 20.3, Erzincan'da 19.3, Erzurum'da 9.6, Hakkari'de 38.1, Kars'ta 4.2, Malatya'da 13.1, Muş'ta 8.5, Tunceli'de 66.8, Van'da 15.1, Bayburt'ta 22.8, Ardahan'da 18.5 ve Iğdır'da 13.7 olarak hesaplandı.

BÖLGE İLLERİ NÜFUS DAĞILIMI

2018 ADNKS sonuçlarına göre bölge illeri nüfusu Ağrı'da 539 bin 657, Bingöl'de 281 bin 205, Bitlis'te 349 bin 396, Elazığ'da 595 bin 638, Erzincan'da 236 bin 34, Erzurum'da 767 bin 848, Hakkari'de 286 bin 470, Kars'ta 288 bin 878, Malatya'da 797 bin 36, Muş'ta 407 bin 992, Tunceli'de 88 bin 198, Van'da 1 milyon 123 bin 784, Bayburt'ta 82 bin 274, Ardahan'da 98 bin 907 ve Iğdır'da ise 197 bin456 olarak kaydedildi.

Kaynak: İHA