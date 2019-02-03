Erzurum’un nüfusu arttı

TÜİK 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Erzurum'un 2018 yılı nüfusu 767 bin 848 kişi olarak kaydedildi. İl nüfusu 2017 yılına göre binde 9.6 oranındaki artışla 760 bin 476'dan 767 bin 848'e yükseldi.

2018 ADNKS sonuçlarına göre nüfusu 767 bin 848 olan Erzurum'da il nüfusunun yüzde 49,93'ünü erkekler, yüzde 50,06'sını ise kadınlar oluşturdu. Adrese dayalı olarak İl nüfusuna kayıtlı erkek sayısı 383 bin 435, kadın nüfusu sayısı ise 384 bin 413 olarak bildirildi. Erzurum'da kilometrekareye düşen nüfus ise 30 olarak kaydedildi.

2018 Sonuçları

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, açıklandı. 2017 yılında 760 bin 476 olan Erzurum nüfusu binde 9,6'lık artışla 760 bin 476 olarak kaydedildi. İl nüfusunda bir yılda 7 bin 372 kişilik artış oldu. 2015 yılında nüfus sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 2017 yılında 29'uncu olan Erzurum 2018 yılı sonuçlarına göre 30'uncu sıraya indi.

Erzurum'un Türkiye payı yüzde 0.93 oldu

2017 yılında yüzde 0.94 olan İl nüfusunun Türkiye nüfusundaki payı, 2018 ADNKS sonuçları itibariyle yüzde 0.93 olarak belirlendi. Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi nüfus büyüklüğü bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde, Van ve Malatya'nın ardından 3'üncü sırada yer aldı.

Nüfus değişim oranı

Erzurum il nüfusu 2017 yılına göre binde 9,6 oranında artış kaydederek 760 bin 476'dan 767 848'e ulaştı.2016 yılı bazında binde eksi 0.4, 2017 yılı ölçeğinde binde -2.0 olan nüfus artış hızı pozitif seyre ulaşarak binde 9.6 gibi ciddi bir oran gösterdi

2007-2018 il nüfusu

Erzurum nüfusu, 2007 yılında 784 bin 941, 2008 yılında 774 bin 967, 2009 yılında 774 bin 207, 2010 yılında 769 bin 85, 2011 yılında 780 bin 847, 2012 yılında 778 bin 195 2013 yılında 766 bin 729 2014 yılında 763 bin 320, 2015'te 762 bin 321, 2016 yılında 762 bin 321, 2017 yılında 760 bin 476, 2018 yılında 767 bin 848 olarak açıklandı.

Türkiye illeri sıralaması

Türkiye'de nüfusu en yüksek olan 30 il, İstanbul 15 milyon 67 bin 724, Ankara 5 milyon 503 bin 985, İzmir 4 milyon 320 bin 519, Bursa 2 milyon 994 bin 521, Antalya 2 milyon 426 bin 356, Adana 2 milyon 220 bin 125,Konya 2 milyon 205 bin 609, Şanlıurfa 2 milyon 35 bin 809, Gaziantep 2 milyon 28 bin 563, Kocaeli 1 milyon 906 bin 391, Mersin 1 milyon 814 bin 468, Diyarbakır 1 milyon 732 bin 396, Hatay 1 milyon 609 bin 856, Manisa 1 milyon 429 bin 643, Kayseri 1 milyon 389 bin 680, Samsun 1 milyon 335 bin 716, Balıkesir 1 milyon 226 bin 575, Kahramanmaraş 1 milyon 144 bin 851, Van 1 milyon 123 bin 784, Aydın 1 milyon 97 bin 476, Tekirdağ 1 milyon 29 bin 927, Denizli 1 milyon 27 bin 782, Sakarya 1 milyon 10 bin 700, Muğla 967 bin 487, Eskişehir 871 bin 187, Mardin 829 bin 195, Trabzon 807 bin 903, Malatya 797 bin 36, Ordu 771 bin 932 ve Erzurum 767 bin 848 olarak aktarıldı.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları 2018

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, binde 14,7 oldu

Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 12,4 iken, 2018 yılında binde14,7 oldu.İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 92,3 olarak gerçekleşti. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında yüzde 92,5 iken, bu oran 2018 yılında yüzde 92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.

İller

İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Ülkemizde 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak ve 21,4 ile Ağrı oldu.

Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1,4 arttı

Çalışma çağı olarak adlandırılan 15-64 yaş grubunda bulunan nüfus 2018 yılında bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1,4 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,8; çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,4; 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2017 yılına göre 2 kişi artarak 107 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 528 kişi ile Kocaeli ve 360 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA