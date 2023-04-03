Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte tapu müdürlüğünde yapılan rüşvetlere yönelik inceleme başlatıldı. 79 kişi ise gözaltına alındı.

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Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 aylık takibin ardından, 25 günlük fiziki takip neticesinde 25 Nisan-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında, Silivri Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin usulsüz cins tahsisi yaparak rüşvet yoluyla maddi kazanç elde ettiğini tespit etti.

Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!

EŞ ZAMANLI OPERASYINLA ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Aralarında müdürlük personellerinin de bulunduğu 93 şüphenin adreslerini belirleyen ekipler, şüphelilere yönelik İstanbul, Edirne ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı operasyonlar neticesinde ise 79 şüpheli gözaltına aldı. 14 zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltındaki 79 şüpheliden 13’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 66 şüpheli ise resmi polis otobüsleriyle adliyeye sevk edildi.

Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!

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