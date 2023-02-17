Esad Bejic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esad Bejic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esad Bejic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esad Bejic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esad Bejic 3 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esad Bejic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Esad Bejic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Esad Bejic'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Esad Bejic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esad Bejic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esad Bejic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esad Bejic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2014 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2017 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2021 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Esad Bejic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esad Bejic şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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