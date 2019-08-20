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  3. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 2 ölü

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 2 ölü

Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 2 ölü

Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Esad rejiminin İdlib'in güney kesimindeki sivil yerleşim yerlerini bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Suriye Sivil Savunma ekiplerinden yapılan açıklamada rejim güçlerinin özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı belirtilerek ölü ve yaralı bilgisi doğrulandı.

Kaynak: İHA

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