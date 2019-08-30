Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 4 ölü, 6 yaralı

Esad rejiminin İdlib'teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Esad rejimini destekleyen kuvvetlerin İdlib'in güneyindeki sivil yerleşim yerlerine düzenledikleri bombalı saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar ölenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğunu belirterek ölü sayısının artabileceğini aktarıldı. Kaynaklar ayrıca rejimin uçaklarının özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını aktardı.

Kaynak: İHA