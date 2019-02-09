Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 6 ölü

Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Esad rejimi ve İran destekli gruplar Suriye'nin İdlib kırsalındaki Han Şeyhun bölgesine topçu saldırısı düzenledi. İdlib kırsalındaki Han Şeyhun ve farklı bölgelerine atılan yaklaşık 30 top mermisi nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaştığı, cesetleri çıkardığı ve saldırı nedeniyle kapatılan yolları açtığı belirtildi.

Kaynak: İHA