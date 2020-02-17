Esad rejiminden Atarib’a saldırı

Suriye'da Esad rejimi güçleri, Halep'in batısındaki Atarib bölgesinde sivil yerleşim yerlerine ağır saldırılar düzenliyor.

Suriye'da Esad rejimi güçleri, Halep'in batısındaki Atarib bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara devam ediyor. Yerel kaynaklara göre, saldırılar hava ve karadan düzenleniyor.

Kaynak: İHA