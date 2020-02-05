Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu: 5 ölü

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus uçaklarının İdlib'in doğusundaki Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus uçakları İdlib'in doğusundaki Cidarya köyüne hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri, hava saldırısında 3'ü kadın, 1'i çocuk olmak üzere 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: İHA