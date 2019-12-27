Esad,Trump'a dava açacak!

Esad,Trump'a dava açıyor! Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı "ABD petrolü korumaya aldı" geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Fakat bu konu ile alakalı olarak Suriye cephesiden çok sert açıklamalar geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı Butani Şaban, Beyrut merkezli Al-Mayadeen televizyonuna konuştu. Şaban, “petrolü güvenceye aldık” açıklamasının ne anlama geldiğini derinleştirmeyen ABD Başkanı ve Amerika Birleşik Devletleri’ne dava açmanın gündemlerinde olduğunu söyledi.

Şaban, “Suriye ABD’ye karşı uluslararası mercilere başvurarak dava açmanın yollarına bakıyor, bunun sebebi de onların Suriye petrolünü çalması” ifadesini kullandı.