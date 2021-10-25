Eşantiyon ne demek, TDK'ya göre Eşantiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eşantiyon ne demek? Eşantiyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eşantiyon kelimesi. Peki eşantiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eşantiyon nedir, eşantiyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EŞANTİYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eşantiyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Eşantiyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre eşantiyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir malın niteliğini belirtmek, özelliklerini göstermek amacıyla parasız verilen veya gönderilen mal



EŞANTİYON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Avrupa firmalarından gelen yeni ilaç eşantiyonlarının tariflerini dikkatle okur, not ederdim.

