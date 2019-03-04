Esas 14 Burda AVM’ye 2 ödül birden

Esas 14 Burda AVM, MarCom ödüllerinde "Bowling Öğrenmeyen Kalmasın" projesiyle 1 Platin ve 1 Altın ödülün sahibi oldu. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy Mahallesi mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, "Bowling Öğrenmeyen Kalmasın" pojesiyle 2 ödül birden aldı.

Esas 14 Burda AVM, merkezi ABD'nin Dallas kentinde bulunan ve dünyanın önde gelen pazarlama ve iletişim derneklerinden AMCP tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen, dünyanın en geniş katılımlı yarışması olarak nitelenen MarCom Ödüllerinde başarısını bir kez daha tescilledi.

Bolunun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen MarCom Ödülleri'nde "Bowling Öğrenmeyen Kalmasın" projesiyle 1 Platin ve 1 Altın ödüle layık görüldü.

Bolululara alışverişin ve eğlencenin keyfini doyasıya yaşatan Esas 14 Burda AVM, başarı ve ödülleri ile ziyaretçilerini ağırlamanın heyecanını yaşıyor.

Kaynak: İHA