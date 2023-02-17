Esat Balaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esat Balaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esat Balaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esat Balaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esat Balaj 9 Mayıs 1995 tarihinde Sursee şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esat Balaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Esat Balaj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Esat Balaj'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Esat Balaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esat Balaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esat Balaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esat Balaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Wettswil

1 Temmuz 2014 yılında SC Cham

1 Temmuz 2019 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2022 yılında SC Cham

Esat Balaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esat Balaj şuan SC Cham takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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