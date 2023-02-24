Esat Mala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esat Mala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Esat Mala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Esat Mala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Esat Mala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esat Mala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Esat Mala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esat Mala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esat Mala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esat Mala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esat Mala 18 Ekim 1998 tarihinde Mushtisht şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arnavutluk,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esat Mala Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KA-Sportmanagement yapmaktadır. Esat Mala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Esat Mala'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Esat Mala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/esatmalaa/

Esat Mala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esat Mala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Esat Mala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esat Mala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2017 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Ballkani

1 Ocak 2018 yılında FK Partizani

8 Temmuz 2021 yılında Giresunspor

3 Eylül 2021 yılında FK Partizani

30 Haziran 2022 yılında Giresunspor

13 Ağustos 2022 yılında KF Vllaznia

Esat Mala kimdir

Esat Mala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esat Mala şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Esat Mala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Esat Mala nereli

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