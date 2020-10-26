Esat Özata kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

STAR TV'de sabah saatlerinde ekranlara gelen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı yeni konuklar ağırlamaya devam ediyor. Bugünün konukları arasında şef Esat Özata yer alıyor. Peki Esef Özata kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

ESAT ÖZATA KİMDİR?

Esat Özata, 21 Mart 1980 tarihinde Kırklareli‘nde dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini İstanbul‘da tamamladı. Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Mutfak Bölümü’nden mezun oldu. Lise yıllarında katıldığı yöresel yarışmalarda ödüller kazandı. 2003 yılında Türk Aşçı Milli Takımı’na girmeye hak kazandı.

Yüksek öğrenimini sırasıyla, 2003 yılında Ege Üniversitesi Yiyecek – İçecek İşletmeciliği Ön Lisans, 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nde Lisans tamamladı. 2008 – 2010 yılları arasında Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İşletme Anabilim Dalı İşletme Programında Yüksek Lisansını tamamladı. Yüksek Lisans tezini; ” Yiyecek – İçecek İşletmelerinde Hizmet ve Kalite Yönetimi ” üzerine tamamladı. 2013 yılında da Sakarya Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Ana Bilim Dalında Doktora çalışmalarına başladı.

Katıldığı yurtiçi ve yurtdışı uluslararası yemek yarışmalarında; 9 altın, 10 gümüş, 7 bronz ve 4 merit olmak üzere toplamda 30 madalya sahibi oldu.

Hilton, Crown Plaza, Barcelo, Intercontinental gibi dünyaca ünlü otel zincirlerinde çeşitli kademelerde çalıştı. Crowne Plaza’ın mutfağında, 2002-2003 yıllarında Ceylan Intercontınental’da şef, 2003-2005 yıllarında Hilton Parksa Otel A’la Carte şefi, ve Barcelo Eresin Topkapı Otel A’la Carte Restaurant Mutfak şefi olarak çalıştı.

Yemek yapmanın yanı sıra, yemek yapma sanatını başkalarına öğretme keyfini Mutfak Sanatları Akademisi‘nde tattı. Mutfak Sanatları Akademisi’nde 2005-2007 yılları arasında Eğitmen Şef olarak çalıştı.



Kapadokya Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Başkanlığı görevinde 2006 – 2008 yılları arasında 2 yıl bulundu, Eylül 2007 yılından bu yana Beykent Üniversitesi Hazır Yemek ve Aşçılık Programı Başkanıdır, aynı zamanda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisidir.

2005 yılından bu yana ulusal tv kanallarında yemek programları ve reklam kuşaklarında yer alan Özata’nın, Pınar Altuğ ile hazırladığı “Pınar’ın Yemek Günlüğü” adında bir yemek kitabı bulunmaktadır.

Esat Özata, Türk aşçı milli takım üyesi tüm aşçılar federasyonu mutfak profesyonelleri derneği üyesidir.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

21 Mart 1980 tarihinde Kırklareli‘nde doğan Esat Özata, 40 yaşındadır.

Kitapları :

2009 – Pınar’ın Yemek Günlüğü