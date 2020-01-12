ESBAŞ’tan İzmir’e iki müjde

Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) CEO'su Dr. Faruk Güler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleriyle yemekte bir araya geldi. Gecede, İzmir'e dair iki müjde veren Güler, "İzmir'i yazılım ve bilişimin merkezi yapmak üzere Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneğini kuruyoruz. Ayrıca Batı Anadolu Serbest Bölgesi adıyla Bergama'da yeni bir serbest bölgesinin çalışmalarına başladık. Hedefimiz, yeni bölgede 10 yıl içinde 20 bin yeni istihdam sağlayabilmek" diye konuştu.

ESBAŞ tarafından ESBAŞ Restoran'da düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü yemeğine ESBAŞ CEO'su Faruk Güler'in yanı sıra EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi ile dernek üyeleri ve eşleri katıldı. Basın çalışanlarını her zaman dostu olarak gördüğünü söyleyen Dr. Güler, gelecek yıllarda da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü ESBAŞ'ta kutlamaya devam edeceklerini vurguladı.

"2 yılda 10 firma; yüzde 100 ihracat"

Son iki yıldır Ege Serbest Bölgesine yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren yatırımcıları çekmek için başlattıkları çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını açıklayan Güler şöyle konuştu: "Yazılım ve bilişim teknolojileri konusunda İzmir'de geniş bir insan kaynağı havuzu bulunuyor. 2 yıl önce bu durumu göz önüne alarak sektörde faaliyet gösteren firmaları bölgemize çekmek adına yola çıktık. Ticaret Bakanlığı ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, yazılım şirketlerinin yüzde 100 ihracat yapmaları halinde serbest bölge teşviklerinden yararlanabilecekleri yönünde bir düzenleme yaptı. Bu sayede son iki yılda bölgemize 10 yazılım şirketi çektik. Bunların tümü yüzde 100 ihracat yapıyor. Şimdi ise bir adım daha atarak Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneğini kuruyoruz."

Bilişim ve yazılımda merkez olacak

Önceki yıllarda da havacılık ve savunma sanayi konusunda kurdukları dernek ve kümelenme çalışmalarının son derece olumlu sonuçlar verdiğini, kurulacak yeni derneğin bilişim ve yazılım konusuna odaklanacağını kaydeden ESBAŞ CEO'su Faruk Güler, "Geçen yıl bölgemizde düzenlediğimiz toplantıya bilişim ve yazılım sektörlerindeki en önemli şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı. Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneğine İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, iş insanları dernekleri de üye olacak. Önümüzdeki yıllarda İzmir'in bilişim ve yazılımda Türkiye'nin merkezi olmaması için hiçbir engel yok" diye konuştu.

Hedef 10 yılda 20 bin istihdam

İstihdamı arttırmaya yönelik ikinci bir çalışmayı da Bergama'da başlattıklarını kaydeden Dr. Güler, "Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) adını verdiğimiz yeni serbest bölgemiz ile ilgili çalışmalarda şirketimizi kurduk. Bizler iş ve aş sağlamaya devam etmeli ve ülkemize yeni yatırım ve yatırımcılar çekmeyi hız kesmeden sürdürmeliyiz. Hedefimiz kurulacak yeni serbest bölgede, önümüzdeki 10 yılda 20 bin istihdam sağlamak" dedi.

"İçi boşaltılmış ve kutlamaktan uzak"

EMD İzmir Şube Başkanı Murat Demircan ise düzenlenen gece için ESBAŞ'a teşekkür etti. Demircan, "Günümüzde binlerce gazetecinin işsiz olduğu, basın özgürlüğü liginde 180 ülke arasında 153. sırada yer alan Türkiye'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü biz gazeteciler açısından içi boşaltılmış, kutlanmaktan uzak bir gün konumunda. Diğer yandan, 4 bin yıllık tarihi boyunca iktidarlarla ve sermaye ile mücadele ederek bugünlere kadar ayakta kalmayı başaran gazeteciler son 20 yıldır dijitalleşme ve sosyal medya ile rekabette ne yazık ki aynı direnci gösteremiyor" dedi.

"Binlerce gazeteci işsiz"

İşsizliğin en yüksek olduğu iş kollarının başında gazeteciliğin geldiğini vurgulayan Demircan, "Binlerce meslektaşımız işsiz. Gazetecilik bölümlerinden mezun olan isimlerin çok az bir kısmı mesleğini yapabilecek iş bulabiliyor. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesine bakacak olursak 152 üyemizin sadece 48 tanesi gazetecilik mesleğini sürdürebiliyor. 39 üyemiz kurumsal iletişim sektöründe çalışırken, 65 üyemiz başka meslek kollarında çalışmak durumunda ya da işsiz. Bu gece Sedat Alp arkadaşımıza sağlanan istihdam imkanının diğer kurumlara da örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstihdam sürprizi

Basın mensupları arasında oldukça fazla işsiz gazeteci bulunduğunu söyleyen Dr. Faruk Güler de, "Buradan size sevinçli bir haber vermek istiyorum. Bir süredir iş konusunda talihsizlik yaşayan EMD üyesi Sedat Alp'i ESBAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü bünyesinde istihdam etme kararı aldık. Bu girişimin diğer firmalara da örnek olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA