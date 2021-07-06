Yatırımcıların aylardır beklediği Escar Turizm halka arzına, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) onay verildi. İlk kez 2001 yılında faaliyete geçerek 7 - 8 Temmuz 2021 yıllarında da talep toplayacak olan Escar Turizm hakkında yatırımcılar arama motorlarında, Escar Turizm halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? | Escar halka arz borsa kodu, kaç lot verir? Fiyat garantisi veriyor mu? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

ESCAR TURİZM HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun başvurusunu onaylamasının ardından talep toplama tarihlerini 7 - 8 Temmuz olarak duyuran Escar Turizm'in halka arzı tüm banka ve aracı kurumlardan gerçekleştirilebilecek.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Global Menkul Değerler A.Ş,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Bizim Menkul Değerler A.Ş,

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ING Menkul Değerler A.Ş,

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş,

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş,

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Strateji Menkul Değerler A.Ş,

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ünlü Menkul Değerler A.Ş,

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Yatırım Finansman Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ziraat Yatırım Yatırım Menkul Değerler A.Ş

ESCAR TURİZM HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

7 - 8 Temmuz tarihlerinde, saat 10.30 ile 13.00 saatleri arasında işlem görecek olan Escar Turizm'in halka arz edilen 11.000.000 LOT adet payı, eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulacak. Ek satış yapılmayacak.

ESCAR HALKA ARZ BORSA KODU

Ana Pazar'da işlem görecek olan Escar Turizm'in halka arzında #ESCAR kodu kullanılacak.

KOD: #ESCAR

Bütün banka ve aracı kurumlardan talep toplayan Escar Turizm'in halka arzına katılmak için normal hisse alır gibi ESCAR.HE hisse kodu ile talep girişi yapılacak.

ESCAR TURİZM HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

11.000.00 lotun satışa çıkarılacağı ve ek satışın yapılmayacağı Escar Turizm halka arzında 1 Lot 15 TL'den, yüzde 23,40 ıskonto oranıyla satılacak.

ESCAR TURİZM HALKA ARZ FİYAT GARANTİSİ VERİYOR MU?

Hisse fiyatının 15 TL'nin altına düşmemesi için çeşitli tedbir ve taahhütler alan Escar Turizm'in bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağı ve ortakların hisselerini 6 ay boyunca halka arz siyatı altında satmayacağı taahhüt edildi.

Hedef portföy tarafından halka arzda satılamayan lotların tümünün alınacağı taahhüt edildi.

Ortaklar tarafından ilk 5 gün halka açılış seansında arz fiyatından alım emri girilecek.

Fiyat istikrarı uygulanmayacak.

Bu tedbirler fiyat garantisi vermemektedir.

ESCAR TURİZM HALKA ARZ SPK ONAYLI İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN