Escar Turizm halka arz ne zaman, hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Escar Turizm halka arz borsa kodu, kaç lot verir?

'Mutlu müşteriler yaratır' mottosuyla 2001 yılından bu yana dek faaliyette olan Escar Turizm Taşmacılık A.Ş., halka arz haberiyle tüm yatırımcıları heyecanlandırdı. Uzun dönem araç kiralama hizmetlerinde kaliteli ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışı ile yola çıkan Escar A.Ş.'nin halka arzı konusunda, Escar Turizm halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Escar Turizm halka arz, borsa kodu, kaç lot verir? soruları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ESCAR TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Daha önce 2001 yılında halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunan Escar Turizm, 2021 yılı için yeniden başvuru yaptı. Halka arz tarihi kesin olmayan Escar Turizm Taşımacılık A.Ş.'nin 2021 yılının ilk yarısında halka arz edilmesi ve talep toplama tarihlerinin 2 gün olması, beklentiler arasında yer alıyor.

ESCAR TURİZM HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Escar Turizm Taşımacılık A.Ş. halka arzının tüm bankalar üzerinden yapılacağı duyuruldu. İzahnamede yer alan bilgiye göre, Borsa İstanbul üzerinden işlem görecek hisseler, tüm bankaların aracaılığıyla halka arz edilecek.

ESCAR TURİZM HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Escar Turizm'in halka arz edilen 11.000.000 adet payı, eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulacak.

BORSA KODU, KAÇ LOT VERİR?

Şirketin Borsa İstanbul'daki kodu #ESCAR olacağı açıklandı.

11.000.000 lot pay, eşit dağıtm usulüyle yeni ortaklarına dağıtılacak.

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