Eşcinsel çift bebek sahibi oldu!
İngiltere'de kızının eski erkek arkadaşıyla ilişki yaşayan ve lk eşcinsel evlilik olarak kayıtlara geçen Barrie Drewitt-Barlow ve Scott Hutchison çiftinin kızları oldu. Çift mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile duyurdu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da ilk eşcinsel evliliği olarak kayıtlara geçen 50 yaşındaki Barrie Drewitt-Barlow, kızının eski erkek arkadaşı Scott Hutchison ile evlendi.
Eşcinsel çift, Valentina adlı kız çocuklarını önceki gün kucaklarına aldı.
MUTLULUKLARINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTILAR
Barrie Drewitt-Barlow, bebeğin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Barlow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeklerinin bir ay erken doğduğunu ve isminin Valentina Willow Drewitt-Barlow olduğunu duyurdu. sosyal medya hesaplarından bebeğin videosunu paylaştı.
"KUTSANMIŞ HİSSEDİYORUZ"
Barrie paylaşımında, "Güzel kızımız Valentina Willow Drewitt-Barlow dünyaya hoşgeldin. Kızımız neredeyse bir ay erken doğdu ama yine de mükemmel. Tamamen kutsanmış hissediyoruz. Seni Seviyorum Scott" ifadelerini kullandı.