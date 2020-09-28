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Eşcinsel çift bebek sahibi oldu!

İngiltere'de kızının eski erkek arkadaşıyla ilişki yaşayan ve lk eşcinsel evlilik olarak kayıtlara geçen Barrie Drewitt-Barlow ve Scott Hutchison çiftinin kızları oldu. Çift mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile duyurdu.

Eşcinsel çift bebek sahibi oldu!

İngiltere'nin başkenti Londra'da ilk eşcinsel evliliği olarak kayıtlara geçen 50 yaşındaki Barrie Drewitt-Barlow, kızının eski erkek arkadaşı Scott Hutchison ile evlendi.

Eşcinsel çift, Valentina adlı kız çocuklarını önceki gün kucaklarına aldı.

MUTLULUKLARINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTILAR

Barrie Drewitt-Barlow, bebeğin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Barlow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeklerinin bir ay erken doğduğunu ve isminin Valentina Willow Drewitt-Barlow olduğunu duyurdu. sosyal medya hesaplarından bebeğin videosunu paylaştı.

 

"KUTSANMIŞ HİSSEDİYORUZ"

Barrie paylaşımında, "Güzel kızımız Valentina Willow Drewitt-Barlow dünyaya hoşgeldin. Kızımız neredeyse bir ay erken doğdu ama yine de mükemmel. Tamamen kutsanmış hissediyoruz. Seni Seviyorum Scott" ifadelerini kullandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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