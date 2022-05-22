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  3. Eşcinsel fenomen Murat Övüç dede olacağını açıklamıştı! Torunlarına kavuştu! “Dede oldum”

Eşcinsel fenomen Murat Övüç dede olacağını açıklamıştı! Torunlarına kavuştu! “Dede oldum”

Ünlü şarkıcı Murat Övüç, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi. Fenomen Övüç, dede olduğunu açıkladı.

Eşcinsel fenomen Murat Övüç dede olacağını açıklamıştı! Torunlarına kavuştu! “Dede oldum” 119

Fenomen Murat Övüç, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.