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  3. Eşcinsel ilişki karşıtlığıyla biliniyordu: Avrupa Parlamentosu Milletvekili, eşcinsel ilişki partisinde basıldı

Eşcinsel ilişki karşıtlığıyla biliniyordu: Avrupa Parlamentosu Milletvekili, eşcinsel ilişki partisinde basıldı

Geçtiğimiz aylarda Macaristan'da eşcinsel evliliklerin yasaklanması değişikliğinin yürürlüğe girmesini sağlayan en önemli isimlerden Avrupa Parlamentosu Milletvekili Jozsef Szajer, katıldığı bir eşcinsel ilişki partisinde basıldı.

Eşcinsel ilişki karşıtlığıyla biliniyordu: Avrupa Parlamentosu Milletvekili, eşcinsel ilişki partisinde basıldı

Geçtiğimiz aylarda Macaristan anayasasında eşcinsel evlilikleri yasaklayan kanun yürürlüğe girmişti. Bu yasanın mimarı sayılan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Jozsef Szajer, Brüksel'deki bir eşcinsel barın üzerinde düzenlenen cinsel ilişki partisinde basıldı. 22.00 - 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanan Brüksel'de polis, geçen Cuma akşamı, yasağa rağmen, kent merkezindeki Steenstraat'ta bir izinsiz parti düzenlendiği ihbarını aldı.

Eşcinsel ilişki karşıtlığıyla biliniyordu: Avrupa Parlamentosu Milletvekili, eşcinsel ilişki partisinde basıldı

25 ÇIPLAK BİR PARTİDE

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, polis merkezine yakın konumdaki bir eşcinsel barın birinci katında düzenlenen yasa dışı etkinliği sonlandırmak için binaya giren polis, eşcinsel cinsel ilişki partisi düzenleyen ve büyük bölümü çıplak olan 25 kişiyle karşılaştı.

Eşcinsel ilişki karşıtlığıyla biliniyordu: Avrupa Parlamentosu Milletvekili, eşcinsel ilişki partisinde basıldı

AB DİPLOMATLARI DA ORADA

Eşcinsel cinsel ilişki partisine katılanlar arasında, son dönemde LGBT karşıtı görüşleri nedeniyle eleştirilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisine mensup Avrupa parlamenteri Jozsef Szajer ile 2 üst düzey Avrupa Birliği (AB) diplomatının da bulunduğu ortaya çıktı.

Eşcinsel ilişki karşıtlığıyla biliniyordu: Avrupa Parlamentosu Milletvekili, eşcinsel ilişki partisinde basıldı

Berna Akkaya
Editör


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