Eşcinsel karısı kiralık katil tutmuştu: Hasan O, 17 gün sonunda hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda eş cinsel olduğu iddia edilen A.O, yine eşcinsel kadın komşusu H.S. ile birlikte oldu. Bir süre birlikte yaşayan kadın çift, iddiaya göre A.O'nun 47 yaşındaki kocası Hasan O'yu ilişkilerine mani olmasın diye öldürtmek istedi.

17 GÜNLÜK MÜCADELENİN SONUNDA HAYATINA KAYBETTİ

İddialara göre karısı ve onun eşcinsel arkadaşı tarafından kiralık katil tutularak evinin önünde silah ile vurulan Hasan O, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri, geniş çaplı bir araştırma başlatmıştı. Hasan O'nun eşi A.O. ile arkadaşı H.S. ve 16 yaşındaki D.K. ile17 yaşındaki B.S. gözaltına alınmıştı. A.O'nun, anlaşmazlık yaşadığı eşini öldürmesi için biriyle anlaştığı, arkadaşı ve yaşları 18'den küçük 2 kişiden yardım istediği öne sürülmüştü. Polise verdikleri ifadelerinin ardından Ünye Adliyesi'ne gönderilen A.O. ile arkadaşı ve 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polis ekipleri ayrıca Hasan O'yu silahla yaraladığı belirlenen G.D'yi de İstanbul'da gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

OLAY ANLARINI ANLATTILAR

Cinayet, 6 Ekim günü, ilçenin Çınarlık Mahallesi'nde meydana geldi. İşten dönen Hasan O'ya, kimliği belirsiz kişi tarafından evinin önünde silahla ateş edilmişti. Silah seslerinin duyulmasının ardından dışarı çıkan komşuları, O'yu yerde kanlar içinde yatarken bulmuştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O'nun vücuduna, 4 merminin denk geldiği belirlenmişti. Ağır yaralı O, buradaki müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Sevk edildiği hastanede 17 günlük mücadelenin ardından yaşamını yitirdi.