Eşcinsel milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye pedofili yorumları yağdı! Ortaya çıkan gerçek sonrası tepkilerin hedefi oldu! Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi İmge'den ayrılınca göndermeli paylaşımlar yapması nedeniyle eleştirilen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un sevenleri İmge hakkında ortaya çıkardıkları bir gerçek sonucunda pedofili yorumlarında bulundu.

1 13 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İmge ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle Türkiye'nin en çok konuştuğu ve tartıştığı isim olmuştu.