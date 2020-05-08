Eşcinsel olduğunu açıklayan Murat Övüç evlilik nedenini anlattı

Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada fenomen haline gelen Murat Övüç canlı yayında neden evlendiğini anlattı.

"BABAM İSTEDİ DİYE EVLENDİM"

Murat Övüç, "Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Eşimle hala görüşüyoruz, arkadaş gibiyiz. Oğlumun annesi ile arası çok iyi. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Rezidans istiyordum oldu, havuzlu villa istiyordum oldu, anneme bir ev bir yazlık istiyordum ikişer tane aldım, oğlumun hem BMW'si hem Mercedes'i var. Yani ne yapayım daha" ifadelerini kullandı.

"BENİ NUR YERLİTAŞ MEŞHUR ETTİ"

Öte yandan Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın kendisini meşhur ettiğini ve çantasına demet demet para koyduğunu anlatmıştı.