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  3. Eşcinsel ünlü şarkıcı Murat Övüç'ün yarı çıplak videoları pes dedirtti! "Başımıza taş yağacak"

Eşcinsel ünlü şarkıcı Murat Övüç'ün yarı çıplak videoları pes dedirtti! "Başımıza taş yağacak"

Eşcinsel ünlü şarkıcı Murat Övüç, sosyal medya hesabından yeni videolarını paylaştı. Ünlü şarkıcının videoları, sosyal medyaya damga vurdu.

Eşcinsel ünlü şarkıcı Murat Övüç'ün yarı çıplak videoları pes dedirtti! "Başımıza taş yağacak" 1110

Fenomen Murat Övüç, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.