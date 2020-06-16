Eşe babalar günü sözleri | Kocaya babalar günü sözleri
Babalar gününe az bir zaman kala bu özel günü kutlamak isteyenler, Eşe babalar günü sözleri | Kocaya babalar günü sözleri başlığı altında bu konuyu araştırmaya başladı. Biz de bu konuyla ilgili önemli detaylara haberimizde yer verdik.
2020 yılının 21 Haziran gününe denk gelen Babalar Günü için vatandaşlar, babalarını mutlu edecek sözleri şimdiden araştırmaya başlandı. Eşe babalar günü sözleri | Kocaya babalar günü sözleri başlığı ile aratılan bu konu hakkında biz de gereken bilgileri toplayıp haberimizde derledik. İşte tüm ayrıntılar...
BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.
EŞE BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ | KOCAYA BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ
Anıların, umutların ve hayallerin hep huzur dolu olsun babalar günün kutlu olsun her şeyim.
Bu dünyada her şeye alışabilirim ama senin yokluğuna ASLA… Allah seni başımızdan eksik etmesin. Babalar günün kutlu olsun canım.
Sensiz ne hayatın, ne yaşamanın anlamı var. Hayat arkadaşım, yoldaşım, seni çok ama çok seviyorum babalar günün kutlu olsun…
Evi DİŞİ KUŞ kurar, ama ERKEK KUŞ onu “YUVA” yapar. Sıcacık yuvamız, sıcacık ailemiz için sana binlerce kez teşekkür ediyorum. Babalar Günün kutlu olsun.
Güvenilir, harika ve nezaket dolusun. Sen benim hayat arkadaşım, baş tacım ve çocuklarımın babasısın. Hayatım seninle mutlu anlar ve AŞKLA dolu. Babalar Günün kutlu olsun AŞKIM!
Seninle, hayatım renklendi. Seninle, gönül bahçeme baharlar açtı. Yaşama sebebim, seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun aşkım.
Bir anne düşün… Bir evladı var. Güzel ve sevimli… Bu çocuk elini ateşe soksa anne ne yapar? Hemen yerinden fırlar, çocuğunu kapıp alır. İşte öyle de, ben bir ateş uçurumunun kenarındaydım. Düşmek üzereydim. Sene beni ateşten kapıp aldın. Sana minnettarım Aşkım. Babalar Günün kutlu olsun.
Okuduğum en güzel ve gizemli kitapsın sen canım kocam. Seni öyle seviyorum ki bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Dünyanın en yakışıklı eşinin, Babalar Günü kutlu olsun.
Karanlık dünyamın ışığısın sen, can yoldaşım. İyi ki varsın. Ne kadar konuşsam boş, yetmez kelimeler sana sevgimi anlatmaya. Allah başımızdan eksik etmesin seni, bazen seni ne kadar hak ettiğimi düşünüyorum. Teşekkürler canım kocam, Babalar Günün kutlu olsun.
Bu muhteşem yuvayı birlikte kurduk. Bu, bizi AİLE haline getiren harika bir AŞK… Bunun için sana minnettarım! Babalar günün kutlu olsun CANIM!
Arkadaşlığın, ailemize olan bağlılığın ve sevgin HAYATIMI TANIMLIYOR. Hayat senin yüzünden harika! Babalar Günü kutlu olsun!
EŞE BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.
Canım sevgilimi hayat arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun.
Babalar günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası.
Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle, babalar günün kutlu olsun.
Sen evimizin neşesi Hayat güneşimiz. Babalar günün kutlu olsun!
Sevgisiyle yuvamızı sarıp sarmalayan biricik eşim, babalar günün kutlu olsun.
Çocuklarımın kahramanı, biricik eşim babalar günün kutlu olsun.
Allah’ıma binlerce şükür, senin gibi bir eşim olduğu için. Babalar günün kutlu olsun canım.
Çocuklarımın babişi, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Babalar günün kutlu olsun.
Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. İyi ki varsın baş tacım. Babalar günün kutlu olsun.
Anıların, umutların ve hayallerin hep huzur dolu olsun babalar günün kutlu olsun her şeyim.
Hayat arkadaşım, can yoldaşım, gönüldaşım seni çok ama çok seviyorum babalar günün kutlu olsun.
Anıların, umutların ve hayallerin hep huzur dolu olsun babalar günün kutlu olsun her şeyim.
Bu zorlu ve çetin hayatta, huzurlu bir nefes aldığım tek yer senin yanındır. Babalar günün kutlu olsun biriciğim.
Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
Zihnim, her zaman bir babanın nasıl olur da bu kadar harika olduğuna, inanamamıştır. Babalar günün kutlu olsun canım!
Yokluğun suya yazı yazmak kadar zor, sensizlik; işte o benim için ölüm. Canım, nefesim babalar günün kutlu olsun.
Sen benim için çok şeysin benim sırdaşım ve hayatımdaki en önemli kişisin. Seni çok seviyorum! Babalar günün kutlu olsun!
Ömrümün sonuna kadar yanı başından ayrılmayacağıma söz veriyorum. Babalar gününü evlatlarınla beraber kutlarız.
Sen benim hayat arkadaşım ve en kıymetlimsin. Allah’ım sana sağlık, afiyet versin başımızdan ayırmasın. Babalar günün kutlu olsun.
Sensiz ne hayatın, ne yaşamanın anlamı var. Hayat arkadaşım, yoldaşım, seni çok ama çok seviyorum babalar günün kutlu olsun.
İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve milyonarca insandan beni seçmişsin. Canım, sevgilim, hayat arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun.
Bu renksiz dünyamın tek rengi sensin. Tek yaşama sebebimde yine sensin. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.
Bu dünyada acıya, kedere, yokluğa hatta ölüme bile alışabilirim. Ama sensizliğe ve sensiz kalmaya asla alışamam. Babalar gününü kutlarım bir tanem.
Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı, sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, babalar günün kutlu olsun.
Hayatımda dünyadaki en iyi babaya ve erkeğe sahibim. Sana istediğin ve hak ettiğin sevgiyi vermeye kararlıyım. Seni seviyorum! Babalar günün kutlu olsun!
Seninle, hayatım renklendi. Seninle, gönül bahçeme baharlar açtı. Yaşama sebebim, seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun aşkım.
Yaşanacak güzellikler gözlerinde ki ışık gibi umut verici olsun, umutların kalbin gibi temiz olsun, temiz umutların seni huzurla doldursun, babalar günün kutlu olsun.
Sana layık bir eş olmak için hayatım boyunca çalışacağıma bu mutlu günde bir kez daha söz veriyorum. Babalar gününü kutlarım bir tanem.
Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana ”eşim” diye bildiğim için çok şanslıyım. Babalar günün kutlu olsun bir tanem.
Sen dileklerimsin, yaşadığım hayatın içinde can nefesisin, sen bir değil bin asra bedelsin, sen hayatımda ki tek özelsin bebeğim, babalar günün kutlu olsun.
Bu gözler seni gördü başkasını pekguzelsozler.com görmez artık, bu yürek senle güldü başkasıyla gülmez artık, bu gönül seni sevdi başkasını sevmez artık, bu ömür senle biter başkası olmaz artık. Babalar günün kutlu olsun bir tanem.
Kalbim taştan kayadan olsa, sıcacık sevgi dolu bakışınla erir giderim. Gözlerinden bir damla yaş düşse bu dünyayı ateşe veririm. Sen benim kıymetlimsin! Babalar günün kutlu olsun hayatım.
BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ
Canım Babam
Babam sen evin kahramanı
İyi ki hep yanımdasın
Emin ol her zaman aklımdasın
Çünkü sen benim canım babamsın
Hayat seninle her zaman güzel
Babacığım senin yerin benim için her zaman özel
Ben sana sadece sevgimi verebilirim
Benim sana sevgim sadece göksel
Babalar Günü İçin
Canım babacığım bugün babalar günü
Unutmadım seninle geçirdiğimizi dünü
Benim için her zaman sende var bir büyü
Bana yaşamı sen öğrettiğin çünkü
Nasıl unutabilirim yüzünü
Her zaman sende gördüm bütünü
Gözlerinde dağıtmalı sevgim hüznünü
Senin kolların unutturur dertlerimin tümünü
Babalar günün kutlu olsun
Yüzün her zaman neşeyle dolsun
Benim için hayatımda her zaman özelsin
Ayrı kaldıklarımız artık bir son bulsun
Uzaktaki Babaya Özlem
Baba ben senden ayrı kimi sevsem
Kime kızsam ya da kime gülsem
Bir türlü bunları bilemem
Çünkü senden başka kime gitsem?
Bir daha kimselere görünmem
Senin bana yaptıklarını unutmam
Affet babacığım seni üzdüysem
Seni asla bir daha incitmem
Babacığım şimdi uzaklardayız
Ancak çift bir bedende tek canız
Her zaman beni sevdin şartsız
Şahittir buna göklerdeki yıldız.
Özlemler bir gün son bulacak
Gökte tekrar kuşlar uçacak
Çocuğun senin söylediklerine uyacak
İşte o zaman babam elimi tutacak
Babaların En İyisine
Baba tekrar ellerini bana uzatmak
Şimdi çok zor bu durumdan kurtulmak
Ama son bulacak acılı günler muhakkak
İşte o zaman kalbimiz tekrar sevgiyle dolacak
Bulaşacağınız birbirimizle koşarak
Şimdilik tek tek günleri sayacak
Ardından tüm hüzünleri bir kenara atacak
Ve kapımızı mutluluk çalacak
Babalar günün bu şiirle mutlu olacak
Yok seninleyken hiçbir şey korkacak
Sensiz geçen günlerde her zaman çiçekler solacak
Seni çok seven çocuğun da sana bu şiiri yazacak.
Babamın Düşleri
Her zaman benim içindi babamım düşleri
Ne zaman düşünse binerdi omzuna yükleri
Benim yüzümü görünce bilirdi gülmeyi
Hiçbir zaman yoktu benden şüphesi
Şimdi büyüdüm ve kocaman insan oldum
Her geçen gün ise babamdan uzakta soldum
Anıları bugün bir bir cebime koydum
Babacığım ben sadece senin sevginle doydum.
Uzakta kaldığımızdan beri ben yoktum
Her geçen gün daha fazla kahroldum
Bitmeyen karanlıklar ortasında kayboldum
Her şeye rağmen babam beni sever diyordum.
Öyle oldu ve baba beni hiçbir zaman bırakmadın
Benim kadar kimseyi göklere çıkarmadın
Sen benim kalbimin diyarındasın
Getirir sevgi dolu kokunu rüzgârların.
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