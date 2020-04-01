Esed rejimi güçleri ele geçirdiği yerleşimleri yağmalıyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ele geçirdikleri yerleşimleri yağmalıyor.

AA’nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, rejim güçleri İdlib’in güneyinde son aylarda saldırılarla sivilleri yerinden ederek ele geçirdikleri yerleşimleri talan ediyor.



Rejim güçleri, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, evlerdeki kapı, pencere, kablo, su tesisatı, mutfak tezgahı, musluk ve klozet gibi malzemeleri yerlerinden söküyor, köylerin merkezinde bir araya getiriyor ve buradan büyük araçlara yüklüyor.

Esed rejimi güçlerinin söz konusu malzemeleri Halep ve Şam gibi illere götürerek ucuza sattıkları biliniyor.



- İdlib'de durum



Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi. Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.



Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.



Türkiye Milli Savunma Bakanlığından 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın bölgede 12 Ocak 2020 tarihinde saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldığı belirtilmişti. Ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü. Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağlamış, son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girmişti.



Rejim güçlerinin zaman zaman yaptığı ihlallere rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

Kaynak: AA