Esed rejiminin İdlib'e saldırısında iki sivil yaşamını yitirdi

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek, sivil yerleşimlere ve cephe hatlarına düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti.



Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, 5 Mart'ta imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek top ve roketlerle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Cebel Zaviye bölgesinde yer alan Fattira, Keferavid, Hemeymet, Cebel Erbin, Kensafra ve Sercile köyleriyle Eriha ilçesine saldırılar gerçekleştirdi.



İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esed rejiminin Eriha ilçesine saldırısında biri çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi.



Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre de Rus savaş uçakları da Elbara, Kaferavid, Binin ile Lazkiye'nin kuzeyinde yer alan Kibeyne köylerine en az 10 defa hava saldırısı düzenledi.



- İdlib'deki durum



Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.



Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.



Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.



Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı, 6 Mart tarihiyle birlikte ateşkes yürürlüğe girdi.



Rejim ve destekçilerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde uyuluyor.

Kaynak: AA