Esed tehdit etti: "Bu sadece başlangıç..."

Esed, bu akşam Suriye medyasına açıklamalarda bulundu.

KATLİAM SİNYALİ: BU BİR BAŞLANGIÇ

Esed akşam saatlerinde Suriye medyasına yaptığı açıklamalarda, askeri güçlerinin genişlemesinin sadece başlangıç olduğunu belirtti. Esed, "Bu muhaliflerin tamamen yenilgiye uğratılması için bir başlangıç. Er ya da geç yenilecekler" dedi.

Halep'teki askeri başarılarının savaşın sonu olmadığını belirten Esed, muhalifleri tehdit ederek katliamların devam edeceği mesajını verdi.

900 BİN SURİYELİ TÜRKİYE SINIRINA DOĞRU GÖÇE BAŞLADI

Esed'ın İdlib ve kırsalında başlattığı Rus destekli saldırılar neticesinde BM'ye göre yaklaşık 900 bin Suriyeli, Türkiye sınırına doğru göçe başladı.