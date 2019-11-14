Esed'den küstah Türkiye çıkışı: Bu işi Türk istihbaratı yapmış olabilir

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in DAEŞ lideri El Bağdadi gibi önemli sırlar bildiği için öldürüldüğünü söyleyen Beşar Esed, "Bu işi Türk istihbaratı yapmış olabilir" dedi.

ESED'DEN SKANDAL SÖZLER: BU İŞİ TÜRK İSTİHBARATI YAPMIŞ OLABİLİR

Esed, bu nedenle Türk istihbaratının bu işi yabancı istihbarat servislerinin talimatı üzerine gerçekleştirmiş olmasının çok muhtemel olduğunu savundu.

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi tarifeli uçakla Londra'ya gönderilmişti

