Esed'den küstah Türkiye çıkışı: Bu işi Türk istihbaratı yapmış olabilir
Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward'ın İstanbul'daki ölümüne ilişkin açıklamalarda bulunan Beşar Esed, Türkiye'ye ilişkin skandal sözler kullandı. Esed, "Bu işi Türk istihbaratı yapmış olabilir" dedi.
Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in DAEŞ lideri El Bağdadi gibi önemli sırlar bildiği için öldürüldüğünü söyleyen Beşar Esed, "Bu işi Türk istihbaratı yapmış olabilir" dedi.
ESED'DEN SKANDAL SÖZLER: BU İŞİ TÜRK İSTİHBARATI YAPMIŞ OLABİLİR
Esed, bu nedenle Türk istihbaratının bu işi yabancı istihbarat servislerinin talimatı üzerine gerçekleştirmiş olmasının çok muhtemel olduğunu savundu.
İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi tarifeli uçakla Londra'ya gönderilmişti
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