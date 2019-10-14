Esed'in ajansından 'Esed rejimi Menbiç'e girdi' iddiası
Esed'e bağlı haber ajansı, Esed rejiminin ülkenin kuzeyindeki Menbiç'e girdiği iddiasında bulundu.
SANA haber ajansı, Suriye ordusunun ülkenin kuzeyindeki Menbiç şehrine girdiğini öne sürdü.
TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, bugün altıncı gününe girdi.
SURİYE DEVLET AJANSINDAN İLGİNÇ İDDİA
Harekat kapsamında SMO'nun operasyon başlattığını duyurduğu Menbiç'e, Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre Esed rejimi de girdi.
Manipülasyon haberleri ile tanınan Suriye devlet televizyonu İhbariye de haberi takipçilerine "Suriye ordusu birlikleri, Halep bölgesinin Menbiç şehrine girdi" anonsuyla aktardı.
Etiketler : menbiç, Barış Pınarı Harekatı, tsk
HABERE YORUM KAT