Eşeğe yapılan işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Kahramanmaraş’ta Behzat U. isimli bir kişi bir eşeği ağaca bağlayıp sopayla defalarca vurarak işkence yaptı. Köpekleri de eşeğin üzerine salan kişinin o anlarını bir başka kişi de gülerek cep telefonu kamerasına aldı. Eşek yapılan işkencenin ardında yere düşerken bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
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