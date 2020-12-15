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  3. Eşeğe yapılan işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Eşeğe yapılan işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Kahramanmaraş’ta Behzat U. isimli bir kişi bir eşeği ağaca bağlayıp sopayla defalarca vurarak işkence yaptı. Köpekleri de eşeğin üzerine salan kişinin o anlarını bir başka kişi de gülerek cep telefonu kamerasına aldı. Eşek yapılan işkencenin ardında yere düşerken bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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15 Aralık 2020 Salı 10:17
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