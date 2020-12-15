Eşeğe yapılan işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Kahramanmaraş’ta Behzat U. isimli bir kişi bir eşeği ağaca bağlayıp sopayla defalarca vurarak işkence yaptı. Köpekleri de eşeğin üzerine salan kişinin o anlarını bir başka kişi de gülerek cep telefonu kamerasına aldı. Eşek yapılan işkencenin ardında yere düşerken bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.