Ramazan'ın ilk günü tatlı satışları dört katına çıktıAtatürk Devlet Hastanesi’nde hasta ziyaretleri online olacakMalatya'da uzaktan eğitim sorunu tablet ile giderildiSon dakika| TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası'nın oynanacağı tarih ve stadyum belli oldu13 Nisan 2021 Salı TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'deSON DAKİKA: MSB hainlerin amacına izin vermedi! Balon havada patladı!Başkan Avcı Ramazan davulcularına müjdeyi duyurdu13 Nisan 2021 Salı yayın Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümüyle Show'daİzmir’deki flamingoların ölüm nedeni belli olduMola isminin anlamı nedir, Mola ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Esendere Belde Belediyesinin getirdiği otobüsle ulaşım artık bedava

Esendere Belde Belediyesinin getirdiği otobüsle ulaşım artık bedava

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesinin getirdiği otobüsle belde halkı ücretsiz ulaşımdan faydalanıyor.

Esendere Belde Belediyesinin getirdiği otobüsle ulaşım artık bedava

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, belde halkına jest yaparak ulaşımı ücretsiz yaptı. Belde halkının yıllardır çektiği ulaşım sorununu kardeş belediye olan Darıca Belediyesinden hibe alınan otobüsle ulaşımı ücretsiz hale getirildi. Herkesin derdine ortak olmak için burada olduklarını ifade eden Dırbaz Büyüksu, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi nedeniyle geçen sene ücretsiz servis hizmeti başlattık. Zamanla talepler artınca bizde bu taleplere cevap olabilmek için kardeş belediyemiz Darıca Belediyesinden bir otobüs hibe aldık. Yaklaşık bir haftadır yolcularımızı Yüksekova'ya ücretsiz getirip götürüyoruz. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız çok memnun. Biz belediyemizin önünden yolcularımızı alıp Yüksekova'ya düzenli götürüp getiriyoruz. Bu otobüsün bize verilmesinde büyük emeği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık'a beldemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Belde sakini Emrah Kaya ise Başkan Dırbaz Büyüksu'nun çok güzel hizmetler yaptığını belirterek, "Bu otobüs Esendere'deki bütün vatandaşları ücretsiz alıp 41 kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekova'ya götürüyor. Ondan dolayı teşekkür ederiz. Yol boyu da kimseyi bırakmıyor. Buna Esendere ve tüm köyler dahil. Dönüşte de aynı şekilde akşam herkesi geri getiriyor. Belediye başkanımız gereken tüm hizmetleri yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esendere Belde Belediyesinin getirdiği otobüsle ulaşım artık bedava

Esendere Belde Belediyesinin getirdiği otobüsle ulaşım artık bedava

Esendere Belde Belediyesinin getirdiği otobüsle ulaşım artık bedava

Esendere Belde Belediyesinin getirdiği otobüsle ulaşım artık bedava

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT