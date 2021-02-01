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Esendereli Ali kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Roman halkının sevilen sesi Esendereli Ali, katıldığı televizyon programlarında gerek pek çok kişi tarafından sevilen bir yere sahip. Peki Esendereli Ali kimdir? Nereli, kaç yaşında? Detayları haberimizde derledik...

Esendereli Ali kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Roman toplumunun başarılı sanatçısı Esendereli Ali, konuk olduğu televizyon programlarının ardından izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Esendereli Ali kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ESENDERELİ ALİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gerçek ismi ile Ali Demir 1986 yılının Ağustos ayında Balıkesir Manyas’ta dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Müzik hayatına çok küçük yaşta başladı, henüz daha 6 7 yaşlarında mahallelerine gelen çalgıcıları heves ederek ilk adımını atmıştır. Demir, ilk albüm çalışmasını 2013 yılında kördüğüm ismi ile çıkartmıştır. Müzik hayatında solistlik dışında Klavye, Akordiyon ve Perküsyon çalgıcılığı yapmaktadır.

35 yaşındaki Demir, en son VOVO Media etiketi ile çıkarttığı teklisi “Nazlı Yarim” Youtube’da milyonlarca dinlenmeye ulaşmış ve tik tok’da keşfete düşmüştür.

Esendereli Ali kimdir? Nereli, kaç yaşında?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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