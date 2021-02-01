Roman toplumunun başarılı sanatçısı Esendereli Ali, konuk olduğu televizyon programlarının ardından izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Esendereli Ali kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ESENDERELİ ALİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gerçek ismi ile Ali Demir 1986 yılının Ağustos ayında Balıkesir Manyas’ta dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Müzik hayatına çok küçük yaşta başladı, henüz daha 6 7 yaşlarında mahallelerine gelen çalgıcıları heves ederek ilk adımını atmıştır. Demir, ilk albüm çalışmasını 2013 yılında kördüğüm ismi ile çıkartmıştır. Müzik hayatında solistlik dışında Klavye, Akordiyon ve Perküsyon çalgıcılığı yapmaktadır.

35 yaşındaki Demir, en son VOVO Media etiketi ile çıkarttığı teklisi “Nazlı Yarim” Youtube’da milyonlarca dinlenmeye ulaşmış ve tik tok’da keşfete düşmüştür.