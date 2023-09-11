Esenköy’de 200 öğrenciye ücretsiz okul servisi hizmeti

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşayan öğrenciler, belediye tarafından sağlanan ücretsiz servis hizmetiyle okullarına ulaşımlarını sağlamaya başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Esenköy’de 200 öğrenciye ücretsiz okul servisi hizmeti

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşayan öğrenciler, belediye tarafından sağlanan ücretsiz servis hizmetiyle okullarına ulaşımlarını sağlamaya başladı.

Başkan Mehmet Temel'in son yerel seçimlerde göreve gelmesiyle belde yaşayan öğrencilere ücretsiz okul servisi hizmeti sağlanmaya başlandı. 2019 yılından bu yana belediye tarafından verilen hizmet çerçevesinde bu yıl 6 okul servis aracı ile öğrenci taşımacılığı gerçekleştiriliyor.

Yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle ücretsiz ilk servisler düzenlenen törenle uğurlandı. Beldedeki yaklaşık 200 öğrencinin ücretsiz olarak kullandığı hizmet çerçevesinde 3 araç Yalova merkez, 3 araç ise Çınarcık ilçesindeki toplamda 25 okullara servis çekiyor. 1 araç da Esenköy içinde hizmet sunuyor.

İlk ders zili heyecanı

Öte yandan Esenköy'de Adnan Kaptan İlkokulu ve Ortaokulu'nda yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle tören düzenlendi. Törende Başkan Temel ve Okul Müdür Eyüp Mutlu'nun açılış konuşmasının ardından İstiklal Marşı ile başladı. Bu yıl 460 öğrenciye ev sahipliği yapacak olan okulda 12 yeni öğretim görevlisi öğretmenlik yapacak. Geçtiğimiz yıl ani bir şekilde aramızdan ayrılan Sabih Erincik Müdürümüz yerine ise daha önce uzun süre Eskişehir İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görevinde bulunan Eyüp Mutlu atandı.

Esenköy’de 200 öğrenciye ücretsiz okul servisi hizmeti

Esenköy’de 200 öğrenciye ücretsiz okul servisi hizmeti

Esenköy’de 200 öğrenciye ücretsiz okul servisi hizmeti

Esenköy’de 200 öğrenciye ücretsiz okul servisi hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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