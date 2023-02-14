Esenler depreme dayanıklı mı? Esenler'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Esenler Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Esenler’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Esenler için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 28 ile 6 bin 582 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 49 ile 11 bin 738 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 23 ile 5 bin 446 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Esenler depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Esenler genelinde çok ağır hasarlı 391, ağır hasarlı 813, orta hasarlı 3 bin 739, Hafif hasarlı ise 8 bin 302 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI ASKERİ BÖLGE 0 0 0 0 BİRLİK 17 41 228 567 ÇİFTE HAVUZLAR 12 23 68 88 DAVUTPAŞA 28 57 226 387 FATİH 41 84 394 837 FEVZİ ÇAKMAK 32 62 263 544 HAVAALANI 15 40 224 588 KAZIM KARABEKİR 26 52 250 604 KEMER 31 64 270 519 MENDERES 35 64 266 576 MİMAR SİNAN 23 43 162 293 NAMIK KEMAL 27 54 199 328 NİNE HATUN 49 90 367 735 ORUÇREİS 8 28 220 721 TUNA 32 74 365 775 TURGUT REİS 7 22 178 633 YAVUZ SELİM 8 15 59 107 TOPLAM 391 813 3.739 8.302

Esenler'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI ASKERİ BÖLGE 0 0 0 0 BİRLİK 23 13 63 124 ÇİFTE HAVUZLAR 11 8 29 51 DAVUTPAŞA 37 20 96 174 FATİH 72 39 190 353 FEVZİ ÇAKMAK 62 34 162 295 HAVAALANI 20 11 55 111 KAZIM KARABEKİR 51 28 135 252 KEMER 42 23 111 205 MENDERES 70 39 184 334 MİMAR SİNAN 36 20 94 168 NAMIK KEMAL 33 19 87 157 NİNE HATUN 102 55 267 480 ORUÇREİS 11 6 32 74 TUNA 47 26 125 238 TURGUT REİS 11 6 31 70 YAVUZ SELİM 10 5 26 47 TOPLAM 638 352 1.687 3.133

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Esenler geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI ASKERİ BÖLGE 0 BİRLİK 1.571 ÇİFTE HAVUZLAR 305 DAVUTPAŞA 1.713 FATİH 3.725 FEVZİ ÇAKMAK 2.788 HAVAALANI 1.579 KAZIM KARABEKİR 2.463 KEMER 1.938 MENDERES 2.828 MİMAR SİNAN 1.342 NAMIK KEMAL 1.680 NİNE HATUN 4.062 ORUÇREİS 1.249 TUNA 2.474 TURGUT REİS 1.206 YAVUZ SELİM 348 TOPLAM 31.271

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Esenler ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Esenler Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Esenler’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Esenler Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.